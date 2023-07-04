Владимир Федотов — о возможном уходе Чалова из ЦСКА: «Всему верить нельзя, но предложения могут поступать»

Рулевой ЦСКА Владимир Федотов поделился комментарием о возможном уходе форварда команды Фёдора Чалова в летнее трансферное окно.

«Как всегда бывает: есть тема и вбросы. Всему верить нельзя. Федя хорошо себя показал в прошлом сезоне, поэтому предложения могут поступать», — передает слова Федотова «Чемпионат».

При этом специалист отметил, что для осуществления трансфера потенциальное предложение должно устроить все стороны.

Ранее сообщалось, что в услугах 25-летнего нападающего заинтересованы греческий ПАОК и турецкий «Галатасарай».

В сезоне-2022/23 Чалов забил 24 гола и отдал 6 голевых передач в 41 матче во всех турнирах. По оценке портала Transfermarkt стоимость форварда составляет 12 миллионов евро.