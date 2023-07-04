Владимир Федотов: Посмотрим, в каком состоянии Гайч

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о будущем форварда команды Адольфо Гайча. Напомним, вторую часть прошедшего сезона 24-летний аргентинец провел на правах аренды в «Вероне».

«Будущее Гайча в ЦСКА? Посмотрим, в каком он состоянии», — передает слова Федотова «Чемпионат».

В составе «Вероны» нападающий сыграл в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и стал автором одной результативной передачи.

Контракт Гайча с ЦСКА рассчитан до конца 2025 года. Эксперты интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 1,8 млн евро.