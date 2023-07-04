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Владимир Федотов — о матче с «Нефтехимиком»: «Вышло скомканное начало»

04 Июля 2023 • 20:24 Комментировать

Наставник ЦСКА Владимир Федотов высказался после крупной победы над «Нефтехимиком» (4:0) в контрольной игре.

«Вышло скомканное начало, затем вернулись в игру. Ребятам по мере готовности выделили разное количество времени. Форсируем ли подготовку? Работаем в обычном режиме», — передает слова Федотова «Чемпионат».

Напомним, новый сезон Российской премьер-лиги стартует 21-23 июля. В первых двух турах чемпионата ЦСКА ждут поездки в Екатеринбург и в Грозный, где «армейцы» сыграют с местными «Уралом» и «Ахматом» соответственно. Первый домашний матч состоится только в третьем туре против «Локомотива».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Нефтехимик Владимир Федотов
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