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Игонин дал совет Кузяеву, который хочет уехать в Европу

04 Июля 2023 • 19:50 Комментировать

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин высказался о возможном переезде полузащитника Далера Кузяева в европейский клуб.

«Я бы посоветовал ему попробовать себя в европейском чемпионате, чтобы там добраться до лучших команд мира. Возвращение в «Зенит»? Правильно он сделает или нет, только время покажет», — приводит слова Игонина портал «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что 30-летний Кузяев отказался от предложения турецкого «Галатасарая» и подпишет новый контракт с «Зенитом» на улучшенных условиях.

Напомним, трудовой договор футболиста с «сине-бело-голубыми» истек 30 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Игонин Далер Кузяев
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