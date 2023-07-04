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Пономарёв: «Марио Фернандес безобразно играет в обороне»

04 Июля 2023 • 19:28 Комментировать

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о возможном возвращении в стан «армейцев» защитника Марио Фернандеса.

«Марио — футболист для фанатов и необразованной публики! Он уже возрастной игрок, еще и безобразно играет в обороне. Не зря его не брали в сборную Бразилии!» — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».  

Ранее сообщалось, что 32-летний бразилец близок к возвращению в ЦСКА, однако накануне агент Фернандеса заявил, что игрок вряд ли будет снова выступать за «красно-синих».

Напомним, защитник играл за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Стоит отметить, что у Фернандеса есть российский паспорт. В составе сборной России он провел 33 матча и забил 5 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Марио Фернандес Владимир Пономарёв
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