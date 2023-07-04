Камоцци назвал интересным возможный переход Санчеса в «Спартак»

Футбольный агент Франко Камоцци поделился мнением о возможном трансфере защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса в московский «Спартак».

«Игрок из клуба АПЛ в «Спартаке» — это интересно. Не знаю, как он играл в предыдущем сезоне, я давно не следил за ним. Но раньше это был действительно хороший, очень качественный футболист», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В прошлом сезоне 27-летний колумбиец сыграл в 18 матчах Английской премьер-лиги и получил одну желтую карточку. Действующий контракт Санчеса с «Тоттенхэмом» рассчитан до следующего лета. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в 15 млн евро.