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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​РФС назвал лучшего арбитра сезона

04 Июля 2023 • 19:06 Комментировать

На официальном сайте Российского футбольного союза была обнародована информация о лучших арбитрах сезона 2022/2023. Рейтинг был сформирован на основе оценок инспекторов матчей при учёте решений экспертно-судейской комиссии.

На первом месте оказался Владислав Безбородов, который отработал на 26 матчах прошлого чемпионата и Кубка России. Второе место занял Павел Кукуян, а тройку замкнул Сергей Карасёв.

В топ-10 также вошли Артём Чистяков, Алексей Амелин, Евгений Турбин, Виталий Мешков, Кирилл Левников, Павел Шадыханов и Артём Любимов.

Напомним, что чемпионом России в прошлом сезоне стал «Зенит», а Кубок России выиграл ЦСКА.  

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Судейство Владислав Безбородов Сергей Карасёв Павел Кукуян
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