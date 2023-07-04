​РФС назвал лучшего арбитра сезона

На официальном сайте Российского футбольного союза была обнародована информация о лучших арбитрах сезона 2022/2023. Рейтинг был сформирован на основе оценок инспекторов матчей при учёте решений экспертно-судейской комиссии.

На первом месте оказался Владислав Безбородов, который отработал на 26 матчах прошлого чемпионата и Кубка России. Второе место занял Павел Кукуян, а тройку замкнул Сергей Карасёв.

В топ-10 также вошли Артём Чистяков, Алексей Амелин, Евгений Турбин, Виталий Мешков, Кирилл Левников, Павел Шадыханов и Артём Любимов.

Напомним, что чемпионом России в прошлом сезоне стал «Зенит», а Кубок России выиграл ЦСКА.