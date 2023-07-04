Дубль Чалова помог ЦСКА разгромить «Нефтехимик»

Во вторник в рамках подготовки к новому сезону ЦСКА проводил товарищеский матч против «Нефтехимика». Команда Владимира Федотова отпраздновала крупную победу со счётом 4:0. Автором дубля стал нападающий «армейцев» Фёдор Чалов. Ещё по голу за московскую команду забили Саша Зделар и Ярослав Арбузов.

Ближайший официальный матч ЦСКА проведёт уже 15 июля. В этот день команда Владимира Федотова будет играть против «Зенита» в Суперкубке России. Битва за трофей между чемпионом и обладателем национального кубка пройдёт в Казани.