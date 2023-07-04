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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дубль Чалова помог ЦСКА разгромить «Нефтехимик»

04 Июля 2023 • 18:58 Комментировать

Во вторник в рамках подготовки к новому сезону ЦСКА проводил товарищеский матч против «Нефтехимика». Команда Владимира Федотова отпраздновала крупную победу со счётом 4:0. Автором дубля стал нападающий «армейцев» Фёдор Чалов. Ещё по голу за московскую команду забили Саша Зделар и Ярослав Арбузов.

Ближайший официальный матч ЦСКА проведёт уже 15 июля. В этот день команда Владимира Федотова будет играть против «Зенита» в Суперкубке России. Битва за трофей между чемпионом и обладателем национального кубка пройдёт в Казани.

Протокол игры  
Нефтехимик0:4ЦСКА Москва
  37'Чалов Фёдор (0:1)
  46'Чалов Фёдор (0:2)
  59'Зделар Саша (0:3)
  82'Арбузов Ярослав (0:4)
Голубев АртёмБердников АлексейШоркин МаксимСитдиков МаратЗорин БогданДенисов РоманГалиулин ВагизМарухин ВладимирПетров Максим ВячеславовичБазелюк КонстантинГрузнов Илья
Акинфеев ИгорьДивеев ИгорьВиллиан РошаНабабкин КириллЗделар СашаЕрмаков НикитаГаич Милан IIМухин МаксимАгапов ИльяЧалов ФёдорЗаболотный Антон
Запасные: Рядно МихалБандикян АртёмГолыбин РенатБесаев ЕгорЯковлев Владислав ГеннадьевичЛукин МатвейШайхутдинов ВладимирНосков ЕгорКарраскаль ХорхеКисляк МатвейГлебов КириллТороп ВладиславПрокофьев СтаниславМендес ВикторАрбузов Ярослав
04 июля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Нефтехимик
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