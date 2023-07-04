Дубль Чалова помог ЦСКА разгромить «Нефтехимик»

Во вторник в рамках подготовки к новому сезону ЦСКА проводил товарищеский матч против «Нефтехимика». Команда Владимира Федотова отпраздновала крупную победу со счётом 4:0. Автором дубля стал нападающий «армейцев» Фёдор Чалов. Ещё по голу за московскую команду забили Саша Зделар и Ярослав Арбузов.
Ближайший официальный матч ЦСКА проведёт уже 15 июля. В этот день команда Владимира Федотова будет играть против «Зенита» в Суперкубке России. Битва за трофей между чемпионом и обладателем национального кубка пройдёт в Казани.
Протокол игры
|37'Чалов Фёдор (0:1)
|46'Чалов Фёдор (0:2)
|59'Зделар Саша (0:3)
|82'Арбузов Ярослав (0:4)
Акинфеев Игорь•Дивеев Игорь•Виллиан Роша•Набабкин Кирилл•Зделар Саша•Ермаков Никита•Гаич Милан II•Мухин Максим•Агапов Илья•Чалов Фёдор•Заболотный Антон
04 июля.
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