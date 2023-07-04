​«Динамо» выиграло первый матч под руководством Лички

Во вторник «Динамо» проводило первый товарищеский матч на летних сборах. Команда Марцела Лички играла против «СКА-Хабаровска». Для чешского тренера это была первая игра у руля «бело-голубых».

«Динамо» победило со счётом 2:1. В первом тайме команды обменялись голами – на точный удар Владислава Карапузова дальневосточники ответили результативным действием Рубена Ферни. Вырвать победу «бело-голубым» удалось ближе к завершению встречи, когда отличился Денис Макаров.

Напомним, что на разминке повреждение получил полузащитник Матиас Норманн, который должен был выйти в основе «Динамо».