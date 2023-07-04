Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Динамо» выиграло первый матч под руководством Лички

04 Июля 2023 • 18:53 Комментировать

Во вторник «Динамо» проводило первый товарищеский матч на летних сборах. Команда Марцела Лички играла против «СКА-Хабаровска». Для чешского тренера это была первая игра у руля «бело-голубых».

«Динамо» победило со счётом 2:1. В первом тайме команды обменялись голами – на точный удар Владислава Карапузова дальневосточники ответили результативным действием Рубена Ферни. Вырвать победу «бело-голубым» удалось ближе к завершению встречи, когда отличился Денис Макаров.

Напомним, что на разминке повреждение получил полузащитник Матиас Норманн, который должен был выйти в основе «Динамо».

Протокол игры  
СКА-Хабаровск1:2Динамо Москва
  14'Карапузов Владислав (0:1)
  83'Макаров Денис (1:2)
Сугробов ВладимирИлик ВасилийРукас ТомасМусалов МагомедСтародуб ДмитрийПетров ИльяБавин ЮрийЛевицкий ДенисСимонян АртёмАлейников ВасилийДмитриев Максим
Запасные: Покидышев НиколайСавинов АндрейГонгапшев АльбекГригорьев ДаниилГребёнкин ЯрославИмамов ИсламГелоян ИшханПутилов АндрейКлимов КириллНикитин КириллЦапурин ВладимирНикитин Андрей Владимирович
Шунин АнтонСкопинцев ДмитрийФерни РубенМаричаль НиколасБессмертный СтаниславКутицкий АлександрЗахарян АрсенЗазвонкин ИванМазурин АндрейКарапузов ВладиславТюкавин Константин
Запасные: Школик ИгорьБудачёв ИванМакаров ДенисЛесовой ДаниилПаршивлюк СергейЛаксальт ДиегоГрулёв ВячеславЗайдензаль ЛеонЛепский ИванКупцов ИльяФомин ДаниилНорманн Матиас
04 июля.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Марцел Личка
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Июля
20:11 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: У Барановского всё отлично кроме фамилии
19:55 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал о состоянии игроков
19:50 · Россия. Премьер-лига
Игонин дал совет Кузяеву, который хочет уехать в Европу
19:28 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Марио Фернандес безобразно играет в обороне»
19:20 · Россия. Премьер-лига
Камоцци назвал интересным возможный переход Санчеса в «Спартак»
19:06 · Россия. Премьер-лига
​РФС назвал лучшего арбитра сезона
18:58 · Россия. Премьер-лига
Дубль Чалова помог ЦСКА разгромить «Нефтехимик»
18:53 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» выиграло первый матч под руководством Лички
18:49 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов считает, что «Локомотив» сможет побороться за медали в новом сезоне РПЛ
18:48 · Россия. Премьер-лига
Норманн травмировался на разминке перед матчем «Динамо»
18:40 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» назвал состав на матч с «Црвеной Звездой»
18:27 · Россия. Премьер-лига
Гайч присутствует на матче ЦСКА видео
18:06 · Россия. Премьер-лига
«Урал» хочет продать Гаджимурадова слухи
18:01 · Россия. Премьер-лига
Черчесов: «Зенит» — фаворит, чего греха таить»
17:59 · Кубок России
​Тарасов назвал клуб, против которого хочет сыграть в Кубке России
Все новости
Рекомендуем