​«Динамо» выиграло первый матч под руководством Лички

Во вторник «Динамо» проводило первый товарищеский матч на летних сборах. Команда Марцела Лички играла против «СКА-Хабаровска». Для чешского тренера это была первая игра у руля «бело-голубых».
«Динамо» победило со счётом 2:1. В первом тайме команды обменялись голами – на точный удар Владислава Карапузова дальневосточники ответили результативным действием Рубена Ферни. Вырвать победу «бело-голубым» удалось ближе к завершению встречи, когда отличился Денис Макаров.
Напомним, что на разминке повреждение получил полузащитник Матиас Норманн, который должен был выйти в основе «Динамо».
Протокол игры
|14'Карапузов Владислав (0:1)
|83'Макаров Денис (1:2)
Сугробов Владимир•Илик Василий•Рукас Томас•Мусалов Магомед•Стародуб Дмитрий•Петров Илья•Бавин Юрий•Левицкий Денис•Симонян Артём•Алейников Василий•Дмитриев Максим
Шунин Антон•Скопинцев Дмитрий•Ферни Рубен•Маричаль Николас•Бессмертный Станислав•Кутицкий Александр•Захарян Арсен•Зазвонкин Иван•Мазурин Андрей•Карапузов Владислав•Тюкавин Константин
04 июля.
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