Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Динияр Билялетдинов считает, что «Локомотив» сможет побороться за медали в новом сезоне РПЛ

04 Июля 2023 • 18:49 Комментировать

Экс-капитан «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением о перспективах «железнодорожников» в новом сезоне чемпионата России.

«С приходом Галактионова ситуация в клубе стабилизировалась. В новом сезоне РПЛ «Локомотив» может бороться за топ-3. Для этого надо с первого тура показывать лучшую игру», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне «Локомотив» финишировал на восьмой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 45 очков.

Старт нового розыгрыша национального чемпионата запланирован на 21-23 июля. В первом туре «красно-зеленые» сыграют с «Рубином».

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динияр Билялетдинов Михаил Галактионов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Июля
19:55 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал о состоянии игроков
19:50 · Россия. Премьер-лига
Игонин дал совет Кузяеву, который хочет уехать в Европу
19:28 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Марио Фернандес безобразно играет в обороне»
19:20 · Россия. Премьер-лига
Камоцци назвал интересным возможный переход Санчеса в «Спартак»
19:06 · Россия. Премьер-лига
​РФС назвал лучшего арбитра сезона
18:58 · Россия. Премьер-лига
Дубль Чалова помог ЦСКА разгромить «Нефтехимик»
18:53 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» выиграло первый матч под руководством Лички
18:49 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов считает, что «Локомотив» сможет побороться за медали в новом сезоне РПЛ
18:48 · Россия. Премьер-лига
Норманн травмировался на разминке перед матчем «Динамо»
18:40 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» назвал состав на матч с «Црвеной Звездой»
18:27 · Россия. Премьер-лига
Гайч присутствует на матче ЦСКА видео
18:06 · Россия. Премьер-лига
«Урал» хочет продать Гаджимурадова слухи
18:01 · Россия. Премьер-лига
Черчесов: «Зенит» — фаворит, чего греха таить»
17:59 · Кубок России
​Тарасов назвал клуб, против которого хочет сыграть в Кубке России
17:51 · Россия. Премьер-лига
Сергей Волков высказался о вратарях «Краснодара»
Все новости
Рекомендуем