Динияр Билялетдинов считает, что «Локомотив» сможет побороться за медали в новом сезоне РПЛ

Экс-капитан «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением о перспективах «железнодорожников» в новом сезоне чемпионата России.

«С приходом Галактионова ситуация в клубе стабилизировалась. В новом сезоне РПЛ «Локомотив» может бороться за топ-3. Для этого надо с первого тура показывать лучшую игру», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне «Локомотив» финишировал на восьмой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 45 очков.

Старт нового розыгрыша национального чемпионата запланирован на 21-23 июля. В первом туре «красно-зеленые» сыграют с «Рубином».