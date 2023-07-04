Норманн травмировался на разминке перед матчем «Динамо»

Во вторник «Динамо» проводит товарищеский матч против «СКА-Хабаровска». В стартовом составе московской команды изначально присутствовал полузащитник Матиас Норманн. Тем не менее, на поле норвежец не вышел – его в основе заменил Александр Кутицкий.

Как сообщает журналист Константин Алексеев в своём телеграм-канале «Alexeev ньюс», Норманн получил повреждение во время разминки.

Следить за развитием событий в матче между «СКА-Хабаровском» и «Динамо» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что права на Матиаса Норманна принадлежат «Ростову».