Во вторник ЦСКА проводит товарищеский матч против «Нефтехимика». На игре присутствует нападающий московской команды Адольфо Гайч. Пресс-служба «армейцев» опубликовала видео с аргентинским футболистом.

«Привет, «армейцы», - говорит Гайч на видео, обращаясь к болельщикам.

Напомним, что вторую часть сезона 2022/2023 Адольфо Гайч провёл в итальянской «Вероне» на правах аренды. В 16 матчах за этот клуб аргентинец записал на свой счёт два гола.

Ранее агент Адольфо Гайча рассказывал, что «Верона» хотела бы сохранить футболиста в своих рядах. По итогам сезона команда осталась в Серии А.