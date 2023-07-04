Нападающий Рамазан Гаджимурадов может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

По сведениям «Спорт-Экспресса», екатеринбургский клуб не рассчитывает на 25-летнего футболиста, поэтому постарается расстаться с ним этим летом. Источник утверждает, что «Урал» не будет снова отдавать игрока в аренду, рассматривается только продажа. На данный момент он проходит сборы в составе «Урала-2».

Вторую часть минувшего сезона Гаджимурадов провел в аренде в махачкалинском «Динамо». В десяти матчах Первой лиги он не отметился результативными действиями. Трансферная стоимость игрока оценивается в 400 тысяч евро.