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«Урал» хочет продать Гаджимурадова слухи

04 Июля 2023 • 18:06 Комментировать

Нападающий Рамазан Гаджимурадов может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

По сведениям «Спорт-Экспресса», екатеринбургский клуб не рассчитывает на 25-летнего футболиста, поэтому постарается расстаться с ним этим летом. Источник утверждает, что «Урал» не будет снова отдавать игрока в аренду, рассматривается только продажа. На данный момент он проходит сборы в составе «Урала-2».

Вторую часть минувшего сезона Гаджимурадов провел в аренде в махачкалинском «Динамо». В десяти матчах Первой лиги он не отметился результативными действиями. Трансферная стоимость игрока оценивается в 400 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Рамазан Гаджимурадов трансферы футбола - лето 2023
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