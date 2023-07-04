Сергей Волков высказался о вратарях «Краснодара»

Защитник «Краснодара» Сергей Волков высказался о голкиперах «быков» Матвее Сафонове и Станиславе Агкацеве.

«Агкацев с Мотей для меня сейчас — номер один вратари в РПЛ. Стас по игре ногами вообще супер. Мотя в ней тоже прибавил — бывают ошибки, но футбол из них состоит», — заявил футболист «быков» в интервью изданию Sport24. По его словам, Сафонов силён в ментальной составляющей, что отражается в его капитанской роли и умении справляться с ошибками.

Напомним, что в прошедшем сезоне Матвей Сафонов провёл 38 матчей в рамках всех турниров, из которых 11 он отстоял «на ноль». На счету Станислава Агкацева четыре «сухих» матча в восьми поединках.