Сергеев: «Я нападающий, от меня требуют голы»

Форвард «Зенита» Иван Сергеев признался, что всегда хочет забивать голы.

«Когда выхожу на поле, стараюсь принести пользу команде. Хочется забивать, потому что я нападающий, от меня требуют голы, но самое главное — польза команде», — приводит слова Сергеева «Матч ТВ».

Форвард отметил, что уже привык к конкуренции с Матео Кассьеррой, поэтому просто старается по максимуму использовать свое игровое время.

В сезоне-2022/23 Сергеев забил 14 голов и записал на свой счет 6 результативных передач в 34 матчах с учетом всех турниров.

Сегодня, 4 июля, «Зенит» проведет вторую игру в рамках Кубка PARI Премьер. Соперником «сине-бело-голубых» станет «Црвена Звезда». Начало встречи запланировано на 19:30 по мск. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.