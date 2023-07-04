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Сергеев: «Я нападающий, от меня требуют голы»

04 Июля 2023 • 17:32 Комментировать (1)

Форвард «Зенита» Иван Сергеев признался, что всегда хочет забивать голы.

«Когда выхожу на поле, стараюсь принести пользу команде. Хочется забивать, потому что я нападающий, от меня требуют голы, но самое главное — польза команде», — приводит слова Сергеева «Матч ТВ».

Форвард отметил, что уже привык к конкуренции с Матео Кассьеррой, поэтому просто старается по максимуму использовать свое игровое время.

В сезоне-2022/23 Сергеев забил 14 голов и записал на свой счет 6 результативных передач в 34 матчах с учетом всех турниров.

Сегодня, 4 июля, «Зенит» проведет вторую игру в рамках Кубка PARI Премьер. Соперником «сине-бело-голубых» станет «Црвена Звезда». Начало встречи запланировано на 19:30 по мск. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Иван Сергеев
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Cruyff
04 Июля 2023 в 17:38
слабый ты нападающий
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