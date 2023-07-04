Франк Орчилье, агент из Universal Twenty Two, дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру». Орчилье высказался насчёт информации о форварде «Эльче» Лукасе Бойе, с которым он работает. Сообщалось, что 27-летний футболист интересен «Спартаку».

«Некоторые агенты связывались с нами по поводу возможности приглашения Лукаса в чемпионат России, но дальше разговоров это не зашло. Ни «Спартак», ни какая-то другая команда из РПЛ не выходила с нами на связь напрямую», - сказал Орчилье.

Лукас Бойе оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 10 миллионов евро.