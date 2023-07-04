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Юран: Дубль Трошечкина? Я ему сказал, чтобы оставил голы на чемпионат

04 Июля 2023 • 17:23 Комментировать

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал дубль полузащитника команды Александра Трошечкина в ворота «Текстильщика». Товарищеская встреча завершилась победой нижегородцев со счетом 2:0.

«В первом тайме Трошечкин забил два мяча. Я ему сказал: «Рановато по два, оставь на чемпионат» (улыбается)», — цитирует Юрана официальный телеграм-канал нижегородской команды.

27-летний Трошечкин пополнил состав «Пари НН» этим летом, перебравшись из «Ахмата».

В первом туре чемпионата России – 2023/24 подопечные Юрана примут на своем поле «Зенит». Предварительная дата встречи 21-23 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Александр Трошечкин Пари НН
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