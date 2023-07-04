«Акинфеев заслужил памятник» — Валерий Новиков

Бывший футболист ЦСКА Валерий Новиков поделился мнением о возможной установке памятника голкиперу «армейцев» Игорю Акинфееву.

«Акинфеев заслужил памятник, но эту процедуру стоит сделать, когда он завершит свою карьеру», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

При этом эксперт признался, что не знает, когда Акинфеев закончит карьеру, отметив, что предстоящий сезон вратарь способен провести на высоком уровне.

Трудовой договор 37-летнего Акинфеева с ЦСКА действует до середины следующего года.

В минувшем сезоне «красно-синие» завоевали серебряные медали чемпионата России и стали обладателями национального Кубка.