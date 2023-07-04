​Черчесов высказался об интересе «Ференцвароша» к Кузяеву

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов дал комментарий по поводу интереса клуба к полузащитнику Далеру Кузяеву.

По словам Черчесова, он лично общался с Кузяевым, а позже 30-летнему футболисту звонил спортивный директор «Ференцвароша». Тренер отметил, что футболисту дали время на принятие решения.

Черчесов также сказал, что хотел бы видеть Кузяева в своей команде, но дал понять, что решение нужно принимать быстрее.

«Думаю, что и Далеру пора что-то решить. У нас два сбора уже прошло, а мы договаривались, что если Кузяев к нам переходит, то начнёт тренироваться со второго. Пока ситуация складывается по-другому, но мы люди терпеливые, с пониманием относимся», - сказал Черчесов, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

По словам Черчесова, «Ференцварош» может стать для Кузяева хорошим трамплином в команду более высокого уровня, выступающую в топ-5 европейских лиг.

Ранее появилась информация о том, что Далер Кузяев продолжит играть за «Зенит».