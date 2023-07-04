Агент подтвердил, что «Спартак» интересовался Бойе

Агент Густаво Гони, представляющий интересы форварда «Эльче» Лукаса Бойе, ответил на вопрос о возможном переходе игрока в «Спартак».

«Да, «Спартак» действительно интересовался Лукасом, клуб контактировал с нами. Но сейчас нет никаких шансов, что Бойе поедет в Россию», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В минувшей кампании 27-летний аргентинец принял участие в 37 матчах с учетом всех турниров, в которых забил семь мячей и записал на свой счет четыре ассиста. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Бойе составляет десять миллионов евро.

Ранее об интересе «Спартака» к футболисту сообщал известный агент Тимур Гурцкая.