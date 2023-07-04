В «Торино» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к Санабрии

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти прокомментировал информацию об интерес «Спартака» к парагвайскому нападающему Антонио Санабрии.

Ранее известный агент Тимур Гурцкая рассказал о том, что Санабрия не захотел переезжать в Россию и отклонил предложение московского клуба.

«Интерес «Спартака» к Антонио? Этот игрок в принципе не продаётся», — цитирует Ваньяти Sport24.

В минувшем сезоне Санабрия провёл за «Торино» 36 матчей, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего нападающего в 10 миллионов евро.