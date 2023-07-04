​Личка выбрал состав на свой дебютный матч в «Динамо»

Во вторник «Динамо» проведёт товарищеский матч против «СКА-Хабаровска». Для Марцела Лички это будет первая игра у руля московской команды. Чешский специалист выбрал такой стартовый состав:

Шунин, Бессмертный, Маричаль, Фернандес, Скопинцев, Норманн, Захарян, Зазвонкин, Мазурин, Карапузов, Тюкавин.

Товарищеский матч между «СКА-Хабаровском» и «Динамо» начнётся в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что ранее Марцел Личка тренировал «Оренбург».