Селюк: Не все европейские команды могут оплатить трансфер Мохамеда Конате

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы форварда «Ахмата» Мохамеда Конате, в очередной раз ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Пока что ничего неизвестно. Дело в том, что не все европейские клубы могут оплатить, тем более «Ахмат» под санкциями. Останется в грозненском клубе? Не знаю», — заявил Селюк Metaratings.

В сезоне-2022/23 Конате сыграл в 24 матчах Российской премьер-лиги, забил 11 мячей и записал в свой актив один ассист. Контракт 25-летнего нападающего с «Ахматом» рассчитан до середины следующего года. Трансферная стоимость игрока оценивается в два миллиона евро.