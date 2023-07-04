​Кузяев останется в «Зените» - известна зарплата игрока

Полузащитник Далер Кузяев отказался от перехода в «Бешикташ». Об этом сообщает телеграм-канал «Первый спорт» со ссылкой на турецкий портал Fanatik.

По данным источника, 30-летний Кузяев подпишет новый контракт с «Зенитом». Чемпион России последних лет согласился платить полузащитнику 2,5 миллиона евро за сезон.

За «Зенит» Далер Кузяев играет с лета 2017 года после трансфера из грозненского «Ахмата». С тех пор футболист провёл за питерский клуб 183 официальных матча, в которых забил 23 гола и отдал 29 результативных передач на партнёров.

Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт 15 июля – против ЦСКА в Суперкубке.