Бояринцев: Если «Спартак» хочет бороться с «Зенитом», придётся переплачивать за игроков

Наставник «Сокола» Денис Бояринцев поделился комментарием о возможных трансферах «Спартака» этим летом.

«Если «Спартак» хочет навязать борьбу «Зениту» и доверяет Абаскалю, то надо брать тех игроков, которых хочет тренер. В нынешней ситуации придется переплачивать, но эта проблема не только у «Спартака», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

При этом специалист отметил, что многим легионерам тяжело адаптироваться в РПЛ, поэтому «Спартаку» нужно найти подходящего футболиста, который будет полезен.

Ранее в СМИ сообщалось, что столичный клуб близок к трансферу Тео Бонгонда из «Кадиса» за 10 млн евро, а также рассматривает возможность покупки Давинсона Санчеса из «Тоттенхэма» за 15 млн евро.