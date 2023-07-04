​«Спартак» интересовался тремя нападающими, в том числе автором покера в ворота «Реала»

В летнее трансферное окно «Спартак» проявлял интерес к нескольким нападающим. Об этом рассказывает телеграм-канал «Первый спорт» со ссылкой на информацию от агента Тимура Гурцкая, озвученную в программе «Это футбол. Итоги».

Так, в шорт-листе «Спартака» находились 24-летний Валентин Кастельянос из «Нью-Йорк Сити» (сезон 2022/2023 провёл в аренде в испанской «Жироне»), 27-летний Антонио Санабрия из «Торино» и 27-летний Лукас Бойе из «Эльче».

Отмечается, что Санабрия отказался переезжать в Россию.

Валентин Кастельянос весной 2023 года заявил о себе, когда оформил покер в матче чемпионата Испании против «Реала».