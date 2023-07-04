Ерохин: Если Кузяев хочет поиграть в Европе, то он должен исполнить свою мечту

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о желании Далера Кузяева попробовать свои силы в европейской команде.

«Если у Далера есть желание попробовать себя где-то в Европе, то он должен этой возможностью воспользоваться и исполнить свою мечту», — приводит слова Ерохина Metaratings.

Ранее сообщалось, что 30-летний Кузяев близок к переходу в турецкий «Бешикташ». В минувшем сезоне хавбек появился на поле в 35 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и записал в свой актив семь результативных передач. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 10 млн евро.