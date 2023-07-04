Агент рассказал, планирует ли Языджи вернуться в Россию

Агент Адем Чебеджи, представляющий интересы полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, поделился комментарием о возможном возвращении игрока в РПЛ. Ранее в СМИ сообщалось, что «Зенит» и «Динамо» следят за футболистом.

«Возможен ли переход Юсуфа в РПЛ? Сейчас есть серьезный интерес со стороны Европы и Саудовской Аравии. Мы не рассматриваем вариант с переходом в РПЛ», — приводит слова Чебеджи «Спорт-Экспресс».

Напомним, 26-летний турецкий хавбек уже играл в чемпионате России. С января по июнь 2022 года Языджи на правах аренды выступал за ЦСКА.

Контракт футболиста с «Лиллем» рассчитан до лета 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет девять миллионов евро.