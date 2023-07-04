​Чалов и Заболотный - в составе ЦСКА на игру с «Нефтехимиком»

Во вторник ЦСКА проведёт товарищеский матч против «Нефтехимика». Рулевой московской команды Владимир Федотов принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Акинфеев, Гайич, Дивеев, Роша, Агапов, Набабкин, Зделар, Мухин, Ермаков, Чалов, Заболотный.

ЦСКА и «Нефтехимик» начнут матч в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что в прошлом сезоне московский ЦСКА занял второе место в чемпионате России и выиграл национальный кубок.