Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Деспотович считает, что похож на Ибрагимовича

04 Июля 2023 • 15:51 Комментировать

Нападающий Джордже Деспотович, который поиграл в нескольких российских клубах, сказал несколько слов о себе.

«Я не вспыльчивый, меня тяжело вывести из себя. Я очень спокойный. Мой образ похож на Ибрагимовича. Нас даже сравнивали. Горжусь этим, но никого не копирую», - сказал Деспотович, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

После ухода из тульского «Арсенала» Джордже Деспотович не имеет клубной прописки. Ранее в России форвард также поиграл за «Оренбург» и казанский «Рубин».

Деспотовичу 31 год. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают игрока в 700 тысяч евро.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Златан Ибрагимович Джордже Деспотович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Июля
17:06 · Россия. Премьер-лига
​Черчесов высказался об интересе «Ференцвароша» к Кузяеву
17:05 · Россия. Премьер-лига
Агент подтвердил, что «Спартак» интересовался Бойе
17:00 · Россия. Премьер-лига
В «Торино» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к Санабрии
16:50 · Россия. Премьер-лига
​Личка выбрал состав на свой дебютный матч в «Динамо»
16:42 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Кудряшов может заинтересовать клубы РПЛ этим летом»
16:36 · Россия. Премьер-лига
Селюк: Не все европейские команды могут оплатить трансфер Мохамеда Конате
16:35 · Россия. Премьер-лига
​Кузяев останется в «Зените» - известна зарплата игрока
16:24 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА рассказали о переговорах по возвращению Фернандеса
16:20 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: Если «Спартак» хочет бороться с «Зенитом», придётся переплачивать за игроков
16:14 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» интересовался тремя нападающими, в том числе автором покера в ворота «Реала»
16:10 · Россия. Премьер-лига
Ерохин: Если Кузяев хочет поиграть в Европе, то он должен исполнить свою мечту
16:03 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, планирует ли Языджи вернуться в Россию
15:57 · Россия. Премьер-лига
​Чалов и Заболотный - в составе ЦСКА на игру с «Нефтехимиком»
15:51 · Россия. Премьер-лига
​Деспотович считает, что похож на Ибрагимовича
15:41 · Россия. Премьер-лига
Рианчо считает, что Санчес может не пройти адаптацию в «Спартаке»
Все новости
Рекомендуем