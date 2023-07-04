​Деспотович считает, что похож на Ибрагимовича

Нападающий Джордже Деспотович, который поиграл в нескольких российских клубах, сказал несколько слов о себе.

«Я не вспыльчивый, меня тяжело вывести из себя. Я очень спокойный. Мой образ похож на Ибрагимовича. Нас даже сравнивали. Горжусь этим, но никого не копирую», - сказал Деспотович, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

После ухода из тульского «Арсенала» Джордже Деспотович не имеет клубной прописки. Ранее в России форвард также поиграл за «Оренбург» и казанский «Рубин».

Деспотовичу 31 год. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают игрока в 700 тысяч евро.