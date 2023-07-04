Рианчо считает, что Санчес может не пройти адаптацию в «Спартаке»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о возможном трансфере защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса в столичный клуб.

«Есть очень важный фактор — адаптация к коллективу и стране. Давинсон может ее не пройти. Я видел, как самые великие игроки не могли пройти адаптацию в команде», — цитирует Рианчо Metaratings.

В прошедшей кампании 27-летний защитник сыграл в 24 матчах во всех турнирах и получил одну желтую карточку. Если верить СМИ, то «шпоры» намерены выручить с продажи колумбийца не менее 15 миллионов евро.

Действующий контракт Санчеса с «Тоттенхэмом» рассчитан до середины 2024 года.