Живоглядов: Юран хотел видеть меня в «Пари НН», поэтому я долго не думал

Защитник «Пари НН» Дмитрий Живоглядов поделился комментарием после подписания контракта с нижегородским клубом. Напомним, 29-летний футболист перебрался в «Пари НН» из «Локомотива» свободным агентом.

«Желание главного тренера сыграло большую роль. Мы пообщались, у него была сильная заинтересованность, так что я долго не размышлял над переходом», — приводит слова Живоглядова «Чемпионат».

В прошедшем сезоне футболист появился на поле в 21 матче во всех турнирах и записал на свой счет пять результативных передач.

Новый розыгрыш Российской премьер-лиги начнется 21-23 июля. В первом туре команда Сергея Юрана сыграет с «Зенитом».