Олег Кононов стал новым главным тренером «Сатурна». Об этом раменский клуб сообщил на своем официальном сайте.

Ранее 57-летний специалист работал в московском «Спартаке», «Краснодаре», «Ахмате», латвийской «Риге», тульском «Арсенале» и других клубах. Напомним, тульскую команду Кононов покинул прошлой зимой и с того момента находился в статусе свободного агента.

По итогам минувшего сезона «Сатурн» занял 11-е место в турнирной таблице Второй лиги группы 3. Добавим, что на данный момент спортивным директором команды является бывший футболист «Спартака», ЦСКА и «Зенита» Роман Широков.