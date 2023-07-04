Гладилин: «Если «Спартак» рассматривает футболиста «Тоттенхэма», тогда это хорошее приобретение»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможных переходах в стан «красно-белых» защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса и вингера «Кадиса» Тео Бонгонда.

По мнению ветерана, «Спартаку» необходим новый центральный защитник, а вот Бонгонда «красно-белым» не нужен.

«Если клуб рассматривает футболиста «Тоттенхэма», тогда это хорошее приобретение. Что касается футболиста из «Кадиса», то у нас своих игроков достаточно на его позицию», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 27-летний Санчес провёл за «Тоттенхэм» 24 матча, в которых колумбийскому футболисту отличиться результативными действиями не удалось. На счету его ровесника Бонгонда четыре гола и три результативные передачи в 32 играх за испанский «Кадис».