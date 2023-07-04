Бушманов: Если «Спартак» подпишет Санчеса, то приблизится к «Зениту»

Главный тренер «Велеса» Евгений Бушманов поделился мнением о возможном трансфере защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса в «Спартак».

«Приход Санчеса позволит «Спартаку» приблизиться к «Зениту». Это статусный футболист. Такие и нужны клубу, чтобы конкурировать с командой Сергея Семака», — заявил Бушманов «РБ Спорту».

Специалист подчеркнул, что не знает, сможет ли «Спартак» приобрести Санчеса в нынешних условиях, но «красно-белым» однозначно нужно подписать центрального защитника этим летом.

По данным СМИ, «Тоттенхэм» хочет заработать на продаже 27-летнего колумбийца 15 миллионов евро.

«Спартак» интересуется защитником «Тоттенхэма» Санчесом