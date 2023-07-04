Тарханов: «Думаю, что с Хохловым «Сочи» будет боеспособной командой»

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о работе Дмитрия Хохлова на посту наставника «Сочи».

Напомним, Хохлов возглавил южан в апреле нынешнего года после того, как в отставку был отправлен Курбан Бердыев. Под руководством 47-летнего тренера минувший сезон сочинцы завершили на 10-й строчке турнирной таблицы РПЛ.

«Думаю, что с Хохловым «Сочи» будет боеспособной командой. Конечно, сейчас сложно сказать, какое место они займут, но команда будет совершенно другой. Они будут играть в быстрый, комбинационный футбол», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Свой первый матч в новом сезоне сочинцы проведут 22 июля против «Балтики». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.