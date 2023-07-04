Газзаев: «ЦСКА нужно было сделать всё возможное для возвращения Фернандеса»

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о возможном срыве трансфера защитника Марио Фернандеса в «армейский» клуб.

«ЦСКА нужно было сделать всё возможное для возвращения Марио. Это игрок высокого уровня, который принёс бы существенную помощь ЦСКА», - передает слова специалиста издание «Спорт день за днём».

Напомним, что в настоящий момент Фернандес числится футболистом «Интернасьонала». Весной стороны расторгли трудовое соглашение, но несмотря на это бразильский клуб должен получить выплату, если ЦСКА захочет вернуть латераля в свои ряды.