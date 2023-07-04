Червиченко: «Сейчас задача «Спартака» не усилить команду, а под красивые рассказы распилить бюджет»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об интересе московского клуба к защитнику «Тоттенхэма» Давинсону Санчесу.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб намерен заработать на продаже 27-летнего колумбийца 15 миллионов евро. В такую же сумму футболиста оценивает авторитетный портал Transfermarkt.

По мнению Червиченко, сейчас «Спартак» нацелен на знаковые пиар-покупки, а не на подписание нужных команде футболистов.

«Сейчас задача «Спартака» не усилить команду, а под какие-то красивые рассказы распилить бюджет. Если в обороне беда, то стоит брать. Самое главное, чтобы он не был уровня Маслова или не дай бог ещё хуже Дуарте», — цитирует Червиченко Metaratings.

В минувшем сезоне Санчес провёл за «Тоттенхэм» 24 матча, не отметившись в них результативными действиями. Цвета лондонского клуба колумбиец защищает с лета 2017 года, ранее он выступал за амстердамский «Аякс».