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Червиченко: «Сейчас задача «Спартака» не усилить команду, а под красивые рассказы распилить бюджет»

04 Июля 2023 • 13:22 Комментировать (3)
Спартак Москва
...
Оренбург
22.07 15:00

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об интересе московского клуба к защитнику «Тоттенхэма» Давинсону Санчесу.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб намерен заработать на продаже 27-летнего колумбийца 15 миллионов евро. В такую же сумму футболиста оценивает авторитетный портал Transfermarkt.

По мнению Червиченко, сейчас «Спартак» нацелен на знаковые пиар-покупки, а не на подписание нужных команде футболистов.  

«Сейчас задача «Спартака» не усилить команду, а под какие-то красивые рассказы распилить бюджет. Если в обороне беда, то стоит брать. Самое главное, чтобы он не был уровня Маслова или не дай бог ещё хуже Дуарте», — цитирует Червиченко Metaratings.

В минувшем сезоне Санчес провёл за «Тоттенхэм» 24 матча, не отметившись в них результативными действиями. Цвета лондонского клуба колумбиец защищает с лета 2017 года, ранее он выступал за амстердамский «Аякс».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Тоттенхэм Андрей Червиченко Давинсон Санчес
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Комментарии (3)
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TEREX
04 Июля 2023 в 14:18
ах ха ха..какия тама фуцбалисты..када лук с оилом деньгаф выдилил маленька..)) нада срочна заработать..када ышо такоя будит..)) нефтянка прадаваица па дисконту..аткудава дегаф взять та..)) фпирёт хрюндиля..на асвоения сретстф..))
ингерман
04 Июля 2023 в 13:48
ай.. пилите шура.. пилице.. (с) А-ха-ха-ха! )))
TEREX
04 Июля 2023 в 14:20
пилят бро..))пилят..и будут пилить..пака пилка ни сламаица..))
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