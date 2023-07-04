​Джикия объяснил, почему носит маску

Пресс-служба «Спартака» опубликовала видео, на котором капитан команды Георгий Джикия обращается к болельщикам. Поводом стали вопросы о том, почему он носит специальную маску на тренировках.

«Я в отпуске сделал операцию, и на сегодняшний день тренируюсь в этой замечательной маске. Какое-то время ещё придётся в ней походить, но ничего страшного. Благодаря вашим сообщениям, переживаниям и заботе всё будет хорошо», - сказал Джикия.

В первом туре следующего чемпионата России «Спартак» будет играть против «Оренбурга» на своём поле. Матч пройдёт между 21 и 23 июля.

Напомним, что прошлый чемпионат России «Спартак» завершил на третьей позиции.