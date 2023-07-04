Канчельскис: «Кузяеву нечего ловить в «Зените» - развития нет»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, что думает о будущем полузащитника петербургского «Зенита» Далера Кузяева. По мнению эксперта, хавбеку стоит сменить клубную прописку.

«Кузяев правильно делает, что ищет европейский клуб. В «Зените» нечего ловить. Он там все выиграл, развития никакого нет. В Европе Кузяев сможет прогрессировать», - приводятся слова Канчельскиса на страницах «РБ Спорта».

Кузяев играл за «Зенит» с 2017 года. Этим летом у полузащитника истек срок действия контракта с «сине-бело-голубыми». В прошедшем сезоне Далер сыграл 26 матчей в Премьер-лиге, забил пять мячей и отдал шесть ассистов.