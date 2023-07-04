​«Зенит» хочет подписать ещё одного бразильца

«Зенит» продолжает активно работать на рынке бразильских игроков. Состав команды в обозримом будущем может пополнить атакующий полузащитник Виктор Уго из «Фламенго». Как сообщает Bolavip, питерский клуб хочет, чтобы 19-летний футболист вошёл в сделку по Клаудиньо. Клубы могут обменяться игроками с небольшой доплатой со стороны «Фламенго».

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Виктора Уго в 3 миллиона евро. 26-летний Клаудиньо, в свою очередь, оценивается в 20 миллионов евро. За «Зенит» бразилец играет со средины августа 2021 года.

Добавим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов.