Рианчо оценил нынешний состав «Спартака»

Испанский специалист Рауль Рианчо, ранее поработавший в московском «Спартаке», рассказал, что думает о составе «народной команды».

«У «Спартака» подобрался неплохой состав. Есть много перспективных молодых футболистов. Абаскаль умеет продуктивно работать с молодежью», - цитирует Рианчо издание «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги спартаковцы заняли третье место, пропустив вперед ЦСКА и «Зенит». В стартовом туре нового розыгрыша РПЛ «красно-белые» встретятся с «Оренбургом». Игра пройдет 23 июля.

Добавим, что Гильермо Абаскаль занимает пост главного тренера «Спартака» с лета прошлого года.