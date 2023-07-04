«Фламенго» озвучил позицию по трансферу Вендела

Маркос Браз, который занимает пост вице-президента «Фламенго», отреагировал на информацию о потенциальном подписании полузащитника петербургского «Зенита» Вендела.

«Наш клуб не заинтересован в этом футболисте. «Фламенго» не собирается предлагать ему контракт», - приводит слова представителя клуба Globo.

Трудовое соглашение Вендела с «сине-бело-голубыми» рассчитано до лета 2027 года. В Санкт-Петербург он перебрался из лиссабонского «Спортинга».

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги полузащитник провел 25 поединков, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и три результативные передачи.