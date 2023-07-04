Канчельскис рассказал, что думает об интересе «Спартака» к Санчесу

Экс-форвард сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался относительно возможного трансфера защитника лондонского «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса в столичный «Спартак».

«Если «красно-белые» хотят конкурировать с «Зенитом», то им нужен такой игрок. Если у «Спартака» есть деньги, пускай платит», - передает слова эксперта издание «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что Давинсон защищает цвета «Тоттенхэма» с 2017 года. В минувшем сезоне 27-лений южноамериканец сыграл за лондонский коллектив 24 поединка, в которых не отметился голевыми действиями.