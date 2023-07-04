Камоцци: «Интер» - прекрасный вариант для Сперцяна»

Франко Камоцци, который ранее работал советником экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался касательно возможного перехода полузащитника Эдуарда Сперцяна в «Краснодар».

«Считаю, что «Интер» - прекрасный вариант для него», - приводит слова Камоцци издание «РБ Спорт».

Также сообщалось, что помимо «нерадзурри» интерес к Сперцяну проявляют «Милан», «Сассуоло» и «Фиорентина».

Эдуард – воспитанник академии «Краснодара». В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 41 поединке за «быков», записав на свой счет 14 забитых мячей и 14 голевых передач. Его трансферный ценник – 12 млн евро.