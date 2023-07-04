Деспотович оценил игру Дзюбы за «Локомотив»

Бывший нападающий многих клубов РПЛ Джордже Деспотович высказался об игре Артёма Дзюбы в футболке «Локомотива».

«Думаю, у «Локомотива» были бы проблемы, если бы они не подписали Дзюбу», — заявил сербский игрок в интервью изданию Sport24. По его мнению, бывший капитан российской национальной команды доказал, что является одним из лучших игроков в истории отечественного футбола.

Напомним, что на счету Дзюбы 11 матчей в футболке «Локомотива» в рамках РПЛ, в которых Артём забил восемь голов и помог «железнодорожникам» подняться в первую половину таблицы по итогам сезона.