Агент Фернандеса: «Cкорее всего, Марио не будет в ЦСКА»

Футбольный агент Жорже Машаду, который представляет интересы защитника Марио Фернандеса, заявил, что футболист не перейдет в московский ЦСКА из бразильского «Интернасьонала».

«Это правда. Клубам не удалось достигнуть соглашения. Они больше не ведут переговоры. Скорее всего, Марио не будет в ЦСКА», - приводит слова агента издание Sport24.

Напомним, что Фернандес выступал за «армейский» коллектив с 2012 по 2022 год. После завершения сезона-2021/2022 защитник принял решение временно приостановить карьеру.

Марио заигран за сборную России. На счету латераля 33 сыгранных матча и пять голов.