Деспотович: «Кононов должен работать с детьми, не понимаю, как он попал в «Спартак»

Нападающий «Арсенала» Джордже Деспотович поделился мнением о бывшем главном тренере тульской команды Олеге Кононове.

Сербский футболист назвал Кононова спокойным тренером, который не обладает необходимым стержнем. По мнению Деспотовича, российскому специалисту следует работать с детьми.

«Когда я открою академию в Сербии, приглашу Кононова. Это его уровень. Тренер футбольного клуба должен иметь какой-то стержень. А он тихий всегда», — цитирует Деспотовича Sport24.

Также Деспотович заявил, что не понимает, как в своё время Кононову удалось попасть в московский «Спартак». Футболист считает, что это случилось благодаря качественной работе агента.

Напомним, Кононов покинул «Арсенал» в январе нынешнего года. В настоящий момент 57-летний специалист находится без работы.