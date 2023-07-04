Игрок «Урала» Сиссе перенёс операцию на мениске

Гвинейский полузащитник Ибраима Сиссе, выступающий в Российской премьер-лиге за екатеринбургский «Урал», успешно перенес хирургическое вмешательство на травмированном мениске.

29-летний футболист получил повреждение во время предсезонного сбора. На полное восстановление игроку понадобится порядка шести недель, сообщается на официальном сайте клуба.

Ибраима пополнил ряды команды из Екатеринбурга в сентябре прошлого года. В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 26 поединках во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. По итогам прошлой кампании «Урал» финишировал на 11-м месте.