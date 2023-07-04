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Деспотович — о Слуцком: «Из-за него я четыре месяца играл на уколах, а потом мои чемоданы выбросили на улицу»

04 Июля 2023 • 11:25 Комментировать
Локомотив Москва
...
Рубин
22.07 15:00

Бывший нападающий «Рубина» Джордже Деспотович поделился мнением об экс-главном тренере казанской команды Леониде Слуцком.

Сербский футболист раскритиковал именитого тренера за его отношение к своим подопечным. Деспотович отметил, что так как сам Слуцкий на профессиональном уровне в футбол не играл, он не понимает, каково футболистам выступать через боль.

Также Деспотович признался, что его сильно задело то, каким образом в «Рубине» с ним попрощались.

«Из-за него (Слуцкого) я четыре месяца играл на уколах. А они мне потом сказали «спасибо» — выбросили чемоданы на улицу. Отношение к людям как к животным», — приводит слова Деспотовича Sport24.

Напомним, Деспотович защищал цвета «Рубина» с 2020 по 2022 год. В общей сложности за казанскую команду нападающий провёл 36 матчей, забил 15 голов и отдал пять результативных передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Джордже Деспотович
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